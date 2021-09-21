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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
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Поле – убийца! Врач, бежавший на помощь футболисту, травмировался: курьезное видео из Уругвая

Любомир Луканюк
21 сентября, 21:40
Работники медицинской бригады собирались на носилках вынести футболиста, но в итоге один из врачей травмировался, потянув мышцу Мужчина бросил носилки и прихрамывая, начал прыжками передвигаться за пределы поля, где в итоге сам лег на газон.

Врач получил травму на футбольном поле

Забавный эпизод произошел во время футбольного матча в Уругвае. В поединке Кубка города Фрай-Бентос между командами Лаурелес и Университарио де Салто один из футболистов получил травму.

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Два работника медицинской бригады с носилками в руках отправились на поле, чтобы помочь пострадавшему, но в итоге один из них травмировался сам, потянув мышцу.

Мужчина бросил носилки и прихрамывая, начал прыжками передвигаться за пределы поля, где в итоге сам лег на газон.

По сообщениям уругвайских СМИ, после того, как помощь оказали футболисту, медика унесли с поля на тех же носилках, что он сам выносил на поле.

Комментатор матча не сдержался и пошутил:

"Мужчина с носилками получил травму. Я говорю вам, это поле – убийца".

Ранее мы рассказывали о курьезном случае в португальском футболе, когда скорой помощи понадобилась помощь.

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