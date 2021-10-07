Показала форми в Шармі: секс-символ українського спорту радує око єгиптян

Марина на Червоному морі

Одна з найкрасивіших українських спортсменок Марина Бех-Романчук поїхала у відпустку. Спортсменка відпочиває на березі Червоного моря в єгипетському Шарм-ель-Шейху.

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І куди ж без сексуальних фото, якими Марина закидала свою сторіночку в Instagram.

"На відпочинку багато часу, щоб подумати як втілити ідеї в життя", – пише Бех-Романчук.

До речі, недавно Марина і її чоловік-плавець Михайло Романчук відзначили три роки з того дня, як одружилися.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Марина Бех-Романчук зробила 5 заступів в 6 спробах, а в єдиною успішною стрибнула на 6,88 м. Для медалі цього виявилося недостатньо – українка посіла п'яте місце.