Нічого собі форми! Після провалу в Токіо українка реабілітувалася в Instagram

Українська легкоатлетка Ірина Климець невдало виступила на Олімпійських іграх, не зумівши пробитися навіть у фінал змагань у метанні молота. Зате Марина запалює в Instagram!

Ірина Климець в купальнику / Фото: Instagram

Два роки тому на чемпіонаті світу Климець виступала у фіналі і стала п'ятою з результатом 73,56 м, а в Токіо продемонструвала лише 21-й результат.

Ірина вирішила "залікувати рани" яскравою фотосесією в червоному купальнику на тлі хмарочосів, виставивши напоказ свої пишні форми.

До речі, це не свіжі фото української красуні. Вона їх раніше вже публікувала під час чемпіонату світу в Досі ще в 2019 році.

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