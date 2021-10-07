Показала формы в Шарме: секс-символ украинского спорта радует глаз египтян

Марина на Красном море
Одна из самых красивых украинских спортсменок Марина Бех-Романчук уехала в отпуск. Спортсменка отдыхает на берегу Красного моря в египетском Шарм-эль-Шейхе.
Читайте также: Вот это формы! После провала в Токио украинка реабилитировалась в Instagram
И куда ж без сексуальных фото, которыми Марина забросала свою страничку в Instagram.
"На отдыхе много времени, чтобы подумать как воплотить идеи в жизнь", – пишет Бех-Романчук.
Кстати, недавно Марина и ее супруг-пловец Михаил Романчук отметили три года с того дня, как поженились.
Напомним, на Олимпиаде в Токио Марина Бех-Романчук сделала 5 заступов в 6 попытках, а в единственной успешной прыгнула на 6,88 м. Для медали этого оказалось недостаточно – украинка заняла пятое место.
Читайте также:
- Украинцы в ТОП-10 рейтингов по легкой атлетике
- Лица нашего спорта. Рейтинг ТОП-100 популярных спортсменов Украины
- Украинского героя Олимпиады оседлала жена-красотка
- "Такого еще никогда не было". Марина Бех-Романчук объяснила, что произошло в финале Олимпиады
- С таким бы прыжком точно выиграла Олимпиаду! Марина Бех – на тарзанке