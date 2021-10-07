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Показала формы в Шарме: секс-символ украинского спорта радует глаз египтян

Андрей Трофимов
7 октября, 19:12
Звезда легкой атлетики Марина Бех-Романчук впервые за год поехала отдыхать на море. Наша спортсменка постит в соцсети фото из Египта

Марина на Красном море

Одна из самых красивых украинских спортсменок Марина Бех-Романчук уехала в отпуск. Спортсменка отдыхает на берегу Красного моря в египетском Шарм-эль-Шейхе.

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И куда ж без сексуальных фото, которыми Марина забросала свою страничку в Instagram.

"На отдыхе много времени, чтобы подумать как воплотить идеи в жизнь", – пишет Бех-Романчук.

Кстати, недавно Марина и ее супруг-пловец Михаил Романчук отметили три года с того дня, как поженились.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Марина Бех-Романчук сделала 5 заступов в 6 попытках, а в единственной успешной прыгнула на 6,88 м. Для медали этого оказалось недостаточно – украинка заняла пятое место.

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