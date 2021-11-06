6 листопада 14:00
Минай 0
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Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
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Подвиг Маріуполя: команда Маркевича у меншості здобула другу перемогу в сезоні

Любомир Луканюк
6 листопада, 16:00
Дубль Кащука та сейв з пенальті Турбаєвського принесли Маріуполю гостьову перемогу на Мінаєм

Маріуполь перемагає на Закарпатті / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

14-й тур чемпіонату України з футболу сьогодні продовжився матчем аутсайдерів. Минай приймав УПЛ.

Клуби борються за збереження місця в Прем'єр-лізі, а отже, кожному потрібен максимум очок.

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Букмекери називали господарів поля фаворитами, але ставка на Минай не зіграла. Маріуполь здобув другу перемогу у сезоні. Хоч і догравав зустріч удесятьох.

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Ось ключові моменти матчу.

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Перший гол був забитий на 45-й хвилині. Топалов зліва віддав передачу на дальній кут воротарського майданчика, де Кащук, випередив захисника, і відправив м'яч у сітку.

На 73-й хвилині гості залишились у меншості. Очеретько небезпечно зіграв у підкаті та отримав пряму червону картку!

Майже у ту ж мить господарі мали зрівнювати рахунок. Арбітр призначив пенальті за гру рукою Стасюка. Але Турбаєвський взяв 11-метровий від Гончара.

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А під кінець зустрічі добив Минай Кащук, який оформив дубль, реалізувавши вихід віч-на-віч.

Минай – Маріуполь – 0:2

  • Голи: Кащук (45, 81)
  • Вилучення: Ахмедзаде (90+7) – Очеретько (73)
  • Незабитий пенальті: Гончар (77)

У турнірній таблиці Маріуполь залишився на останньому місці, але наблизився до конкурентів.