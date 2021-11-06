Подвиг Маріуполя: команда Маркевича у меншості здобула другу перемогу в сезоні

Маріуполь перемагає на Закарпатті / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"
14-й тур чемпіонату України з футболу сьогодні продовжився матчем аутсайдерів. Минай приймав УПЛ.
Клуби борються за збереження місця в Прем'єр-лізі, а отже, кожному потрібен максимум очок.
Букмекери називали господарів поля фаворитами, але ставка на Минай не зіграла. Маріуполь здобув другу перемогу у сезоні. Хоч і догравав зустріч удесятьох.
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Ось ключові моменти матчу.
Перший гол був забитий на 45-й хвилині. Топалов зліва віддав передачу на дальній кут воротарського майданчика, де Кащук, випередив захисника, і відправив м'яч у сітку.
На 73-й хвилині гості залишились у меншості. Очеретько небезпечно зіграв у підкаті та отримав пряму червону картку!
Майже у ту ж мить господарі мали зрівнювати рахунок. Арбітр призначив пенальті за гру рукою Стасюка. Але Турбаєвський взяв 11-метровий від Гончара.
А під кінець зустрічі добив Минай Кащук, який оформив дубль, реалізувавши вихід віч-на-віч.
Минай – Маріуполь – 0:2
- Голи: Кащук (45, 81)
- Вилучення: Ахмедзаде (90+7) – Очеретько (73)
- Незабитий пенальті: Гончар (77)
У турнірній таблиці Маріуполь залишився на останньому місці, але наблизився до конкурентів.