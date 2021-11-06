Подвиг Мариуполя: команда Маркевича в меньшинстве добыла вторую победу в сезоне

Мариуполь побеждает на Закарпатье / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

14-й тур чемпионата Украины по футболу сегодня продолжился матчем аутсайдеров. Минай принимал УПЛ.

Клубы борются за сохранение место в Премьер-лиге, а значит каждому нужен максимум очков.

Реклама

Букмекеры называли хозяев поля фаворитами, но ставка на Минай не сыграла. Мариуполь добыл вторую победу в сезоне. Хотя и доигрывал встречу вдесятером.

Смотрите также: Онлайн матча Динамо – Ворскла

Вот ключевые моменты матча.

Реклама

Первый гол был забит на 45-й минуте. Топалов слева отдал передачу на дальний угол вратарской, где Кащук, опередил защитника, и отправил мяч в сетку.

На 73-й минуте гости остались в меньшинстве. Очеретько опасно сыграл в подкате и получил прямую красную карточку!

Почти тут же хозяева должны были сравнивать счет. Арбитр назначил пенальти за игру рукой Стасюка. Но Турбаевский взял 11-метровый от Гончара.

Реклама

А под конец встречи добил Минай Кащук, который оформил дубль, реализовав выход один на один.

Минай – Мариуполь – 0:2

Голы: Кащук (45, 81)

Кащук (45, 81) Удаление: Ахмедзаде (90+7) – Очеретько (73)

Ахмедзаде (90+7) – Очеретько (73) Незабитый пенальти: Гончар (77)

В турнирной таблице Мариуполь остался на последнем месте, но приблизился к конкурентам.