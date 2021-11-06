Подвиг Мариуполя: команда Маркевича в меньшинстве добыла вторую победу в сезоне

Мариуполь побеждает на Закарпатье / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"
14-й тур чемпионата Украины по футболу сегодня продолжился матчем аутсайдеров. Минай принимал УПЛ.
Клубы борются за сохранение место в Премьер-лиге, а значит каждому нужен максимум очков.
Букмекеры называли хозяев поля фаворитами, но ставка на Минай не сыграла. Мариуполь добыл вторую победу в сезоне. Хотя и доигрывал встречу вдесятером.
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Вот ключевые моменты матча.
Первый гол был забит на 45-й минуте. Топалов слева отдал передачу на дальний угол вратарской, где Кащук, опередил защитника, и отправил мяч в сетку.
На 73-й минуте гости остались в меньшинстве. Очеретько опасно сыграл в подкате и получил прямую красную карточку!
Почти тут же хозяева должны были сравнивать счет. Арбитр назначил пенальти за игру рукой Стасюка. Но Турбаевский взял 11-метровый от Гончара.
А под конец встречи добил Минай Кащук, который оформил дубль, реализовав выход один на один.
Минай – Мариуполь – 0:2
- Голы: Кащук (45, 81)
- Удаление: Ахмедзаде (90+7) – Очеретько (73)
- Незабитый пенальти: Гончар (77)
В турнирной таблице Мариуполь остался на последнем месте, но приблизился к конкурентам.