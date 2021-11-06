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Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
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Подвиг Мариуполя: команда Маркевича в меньшинстве добыла вторую победу в сезоне

Любомир Луканюк
6 ноября, 16:00
Дубль Кащука и сейв с пенальти Турбаевского принесли Мариуполю гостевую победу на Минаем

Мариуполь побеждает на Закарпатье / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

14-й тур чемпионата Украины по футболу сегодня продолжился матчем аутсайдеров. Минай принимал УПЛ.

Клубы борются за сохранение место в Премьер-лиге, а значит каждому нужен максимум очков.

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Букмекеры называли хозяев поля фаворитами, но ставка на Минай не сыграла. Мариуполь добыл вторую победу в сезоне. Хотя и доигрывал встречу вдесятером.

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Вот ключевые моменты матча.

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Первый гол был забит на 45-й минуте. Топалов слева отдал передачу на дальний угол вратарской, где Кащук, опередил защитника, и отправил мяч в сетку.

На 73-й минуте гости остались в меньшинстве. Очеретько опасно сыграл в подкате и получил прямую красную карточку!

Почти тут же хозяева должны были сравнивать счет. Арбитр назначил пенальти за игру рукой Стасюка. Но Турбаевский взял 11-метровый от Гончара.

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А под конец встречи добил Минай Кащук, который оформил дубль, реализовав выход один на один.

Минай – Мариуполь – 0:2

  • Голы: Кащук (45, 81)
  • Удаление: Ахмедзаде (90+7) – Очеретько (73)
  • Незабитый пенальти: Гончар (77)

В турнирной таблице Мариуполь остался на последнем месте, но приблизился к конкурентам.