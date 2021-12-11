Підвела стрільба: українські біатлоністки не добігли до медалі в естафеті

Ірина Петренко / Фото: IBU

У суботу, 11 грудня, у Хохфільцені відбулася жіноча естафетна гонка. Біатлоністки збірної України виступили у такому порядку: Ірина Петренко, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк.

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На першому етапі Петренко використала по одному додатковому патрону на обох вогневих рубежах. Після першої передачі естафети Україна була 11-ю, з відставанням у 42 секунди.

Юлія Джима ледь не завалила стрільбу, використавши максимальні 6 запасних набоїв, але все ж таки зуміла уникнути штрафних кіл і передала естафету 7-ю, з відставанням +1:15,6 від лідерів гонки шведок.

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На третьому етапі Дар'я Блашко чудово відстрілялася на двох стрільбищах та подарувала надію нашій команді на п'єдестал.

Олена Білосюк прийняла естафету із сьомої позиції. Українка зуміла значно покращити результат та принесла нашій команді 5-е місце.

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Золото жіночої естафети виборола збірна Швеції, на другому місці російські біатлоністки, бронза у француженок.

Естафета. Жінки

1. Швеція (1+8) 1:13:52,5

2. Росія (0+10) +29,1

3. Франція (0+14) +59,2

4. Німеччина (1+10) +1:06,5

5. Україна (0+13) +1:33,0

(0+13) +1:33,0 6. Австрія (0+5) +1:53,7

Нагадаємо, що на другому етапі Кубка світу в Естерсунді Україна провалила жіночу естафету та посіла 10-е місце.