Подвела стрельба: украинские биатлонистки не добежали до медали в эстафете

Ирина Петренко / Фото: IBU

В субботу, 11 декабря, в Хохфильцене состоялась женская эстафетная гонка. Биатлонистки сборной Украины выступили в таком порядке: Ирина Петренко, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.

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На первом этапе Петренко использовала по одному дополнительному патрону на обеих огневых рубежах. После первой передачи эстафеты Украина была 11-я, с отставанием в 42 секунды.

Юлия Джима едва не завалила стрельбу, использовав максимальные 6 запасных патронов, но все же сумела избежать штрафных кругов и передала эстафету 7-й, с отставанием +1:15,6 от лидеров гонки шведок.

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На третьем этапе Дарья Блашко отлично отстрелялась на двух стрельбищах и подарила надежду нашей команде на пьедестал.

Елена Билосюк приняла эстафету с седьмой позиции. Украинка сумела значительно улучшить результат и принесла нашей команде 5-е место.

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Золото женской эстафеты завоевала сборная Швеции, на втором месте российские биатлонистки, бронза у француженок.

Эстафета. Женщины

1. Швеция (1+8) 1:13:52,5

2. Россия (0+10) +29,1

3. Франция (0+14) +59,2

4. Германия (1+10) +1:06,5

5. Украина (0+13) +1:33,0

(0+13) +1:33,0 6. Австрия (0+5) +1:53,7

Напомним, что на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде Украина провалила женскую эстафету и заняла 10-е место.