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Підтримка із США: Баюл забула про розбіжності та підтримала Україну

Андрій Трофімов
21 лютого, 15:03
Знаменита фігуристка Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства, але ностальгія за батьківщиною її не відпускає. А ще й у такий тяжкий час для нашої країни

Оксана Баюл підтримала Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Баюл вирішила підтримати Україну, тому в себе на сторінці в Instagram розмістила фото, на якому вона позує у піджаку в жовто-синіх кольорах, а на плечі – смайлик у вигляді українського прапора.

"З роками все більше хочеться мовчати. Мовчати красномовно… Як кажуть, краще промовчати, ніж дурість бовкнути", – підписала фото Баюл.

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А перед цим вона розмістила скриншот допису у Facebook, коли вона тримає в руках золоту олімпійську медаль, яку вона виборола у Ліллехаммері в 1994 році.

Спортсменка його зробила 19 лютого 2014 року, у розпал подій на Майдані. Над фото красується напис: "Для України".

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"Знову FB нагадує", – написала під фото Оксана, прикріпивши зображення прапорів України та США.

Хто така Оксана Баюл

  • Оксана Баюл – перша олімпійська чемпіонка незалежної України. Вона виграла золоту медаль на Олімпіаді-1994 у Ліллехаммері. Вона давно переїхала до США і живе там.
  • Деякий час тому Баюл судилася з Україною, вимагаючи 50 мільйонів доларів за нібито неправомірне використання її імені. Але суд відхилив позов фігуристки.
  • У серпні минулого року Баюл відмовилася від українського громадянства, образившись на керівництво країни за те, що її не запросили на святкування 30-річчя незалежності України.
  • Баюл часто сварилася з російськими журналістами в Мережі, але підтримувала президента РФ Володимира Путіна. Оксана не визнавала перемогу Джо Байдена на виборах президента США, поки його не привітає Путін. У своїх повідомленнях вона називала його шанобливо: "Володимир Володимирович".
  • Нещодавно знаменита фігуристка заявила, що "Україні треба дружити з Росією". Але продовжувала дивуватись, чому не отримала запрошення до Києва від президента країни.