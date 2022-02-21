Підтримка із США: Баюл забула про розбіжності та підтримала Україну

Оксана Баюл підтримала Україну / Фото: Колаж: Сьогодні
Баюл вирішила підтримати Україну, тому в себе на сторінці в Instagram розмістила фото, на якому вона позує у піджаку в жовто-синіх кольорах, а на плечі – смайлик у вигляді українського прапора.
"З роками все більше хочеться мовчати. Мовчати красномовно… Як кажуть, краще промовчати, ніж дурість бовкнути", – підписала фото Баюл.
А перед цим вона розмістила скриншот допису у Facebook, коли вона тримає в руках золоту олімпійську медаль, яку вона виборола у Ліллехаммері в 1994 році.
Спортсменка його зробила 19 лютого 2014 року, у розпал подій на Майдані. Над фото красується напис: "Для України".
"Знову FB нагадує", – написала під фото Оксана, прикріпивши зображення прапорів України та США.
Хто така Оксана Баюл
- Оксана Баюл – перша олімпійська чемпіонка незалежної України. Вона виграла золоту медаль на Олімпіаді-1994 у Ліллехаммері. Вона давно переїхала до США і живе там.
- Деякий час тому Баюл судилася з Україною, вимагаючи 50 мільйонів доларів за нібито неправомірне використання її імені. Але суд відхилив позов фігуристки.
- У серпні минулого року Баюл відмовилася від українського громадянства, образившись на керівництво країни за те, що її не запросили на святкування 30-річчя незалежності України.
- Баюл часто сварилася з російськими журналістами в Мережі, але підтримувала президента РФ Володимира Путіна. Оксана не визнавала перемогу Джо Байдена на виборах президента США, поки його не привітає Путін. У своїх повідомленнях вона називала його шанобливо: "Володимир Володимирович".
- Нещодавно знаменита фігуристка заявила, що "Україні треба дружити з Росією". Але продовжувала дивуватись, чому не отримала запрошення до Києва від президента країни.