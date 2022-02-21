Підтримка із США: Баюл забула про розбіжності та підтримала Україну

Оксана Баюл підтримала Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Баюл вирішила підтримати Україну, тому в себе на сторінці в Instagram розмістила фото, на якому вона позує у піджаку в жовто-синіх кольорах, а на плечі – смайлик у вигляді українського прапора.

"З роками все більше хочеться мовчати. Мовчати красномовно… Як кажуть, краще промовчати, ніж дурість бовкнути", – підписала фото Баюл.

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А перед цим вона розмістила скриншот допису у Facebook, коли вона тримає в руках золоту олімпійську медаль, яку вона виборола у Ліллехаммері в 1994 році.

Спортсменка його зробила 19 лютого 2014 року, у розпал подій на Майдані. Над фото красується напис: "Для України".

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"Знову FB нагадує", – написала під фото Оксана, прикріпивши зображення прапорів України та США.

Хто така Оксана Баюл