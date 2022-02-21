Подмога из США: Баюл забыла о разногласиях и поддержала Украину

Оксана Баюл поддержала Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Баюл решила поддержать Украину, поэтому у себя на странице в Instagram разместила фото, на котором она позирует в пиджаке в желто-синих цветах, а на плече смайлик в виде украинского флага.

"С годами, все больше хочется молчать. Молчать красноречиво… Как говорится, лучше промолчать, чем глупость сморозить", – подписала фото Баюл.

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А перед этим она разместила скриншот поста в Facebook, на котором она держит в руках золотую олимпийскую медаль, которую она завоевала в Лиллехаммере в 1994 году.

Она его сделала 19 февраля 2014 года, в разгар событий на Майдане. Над фото красуется надпись: "Для Украины".

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"Опять FB напоминает", – написала под фото Оксана, прикрепив флаги Украины и США.

Кто такая Оксана Баюл