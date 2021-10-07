Підлизування або прогин: скандал навколо Малиновського й не вщухає

Маліновський vs Петраков / Фото: Reuters
Збірна України вже в цю суботу проведе матч кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.
І поки не вщухає тема не виклику півзахисника Аталанти Руслана Малиновського в національну команду.
Про скандал між гравцем і тренером висловився колишній воротар збірної України Рустам Худжамов.
"Якщо першим зателефонує Руслан, це буде виглядати як підлизування, а якщо Петраков – як прогин. Тут найшла коса на камінь. Думаю, виходу з ситуації, поки немає", – цитує Худжамова FanDay.
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Нагадаємо, Малиновський втратив залізне місце в основі збірної України ще при попередньому тренері, Андрію Шевченку, ставши одним з головних розчарувань нашої команди на Євро-2020.
А потім поскандалив з новим наставником національної команди: "Який покидьок Петраков – він повинен на коліна стати".
Дивіться, як Малиновський забивав за збірну України:
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