Подлизывание или прогиб: скандал вокруг Малиновского и не утихает

Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters
Сборная Украины уже в эту субботу проведет матч квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.
И пока не утихает тема не вызова полузащитника Аталанты Руслана Малиновского в национальную команду.
О скандале между игроком и тренером высказался бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов.
"Если первым позвонит Руслан, это будет выглядеть как подлизывание, а если Петраков – как прогиб. Здесь нашла коса на камень. Думаю, выхода из ситуации, пока нет", – цитирует Худжамова FanDay.
Читайте также: Пусть улетает из сборной навсегда! Петраков излил всю правду о демарше Малиновского
Напомним, Малиновский потерял железное место в основе сборной Украины еще при предыдущем тренере, Андрее Шевченко, став одним из главных разочарований нашей команды на Евро-2020.
А потом поскандалил с новым наставником национальной команды: "Какой подонок Петраков – он должен на колени стать".
Смотрите, как Малиновский забивал за сборную Украины:
Читайте также:
- Билета будет мало! На решающий матч сборной Украины пустят не всех болельщиков
- К матчам отбора готовы: игроки сборной Украины получили заряд позитива от самых преданных фанатов
- Какого лешего, Саня? Зинченко разнесли за объятия с Хабибом
- Когда узнал о невызове в сборную Украины: как выглядит лицо Малиновского в FIFA22 (фото)