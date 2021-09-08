Подкопаєва поруч, а де Баюл? Міністр спорту – про скандал із фігуристкою

Вадим Гутцайт і Оксана Баюл / Фото: Instagram

Українська влада відреагувала на відмову першої олімпійської чемпіонки нашої країни, фігуристки Оксани Баюл, від громадянства України.

Нагадаємо, Баюл оголосила про це після того, як її не покликали на святкування 30-річчя Незалежності України.

"27 років тому Оксана Баюл поїхала до США. Вона не обрала Україну, вона обрала іншу країну. Це справа кожної людини, – заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в інтерв'ю Hromadske. – Багато наших чемпіонів зараз теж живуть в США, в Ізраїлі, в Німеччині. Нам тоді потрібно всіх запрошувати"

Оксана Баюл більше не українка / Фото: Instagram

"Не запросили першу олімпійську чемпіонку, яка 27 років, все життя, живе в США".

Баюл – олімпійська чемпіонка-1994 / Фото: Instagram

"Я дуже поважаю першого олімпійського чемпіона (літніх Ігор) В'ячеслава Олійника. Він теж перший. Він скромна людина, потужна. Його всі поважають, він живе в Україні".

"Чому Лілія Подкопаєва, абсолютна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, завжди поруч на всіх святах? Вона поруч зі спортом, з федерацією гімнастики. Нещодавно помер заслужений тренер Остапенко. Лілія прилетіла із США, допомогла з похоронами".

Лілія Подкопаєва та Олег Остапенко / Фото: Instagram

"Якщо у людини є любов до України, бажання бути поруч, то вона завжди буде поруч. Але Баюл... Я взагалі не бачив її 27 років в Україні, чув тільки якісь її слова".

Оксана Баюл і її донька Софія / Фото: Instagram

При цьому Гутцайт додав, що все-таки намагався запросити її на святкування до Києва з Лас-Вегаса, де вона живе.

"Відверто кажучи, я їй дзвонив, але не було зв'язку. Це було ще до початку святкувань. Вона не відповіла. Я хотів її запросити, оскільки почув, що у неї є якась образа", – зауважив Гутцайт.

Нагадаємо, не запросили на святкування 30-річчя Незалежності і найтитулованішу спортсменку України – 4-разову олімпійську чемпіонку з плавання Яну Клочкову.

"Яну Клочкову я дуже поважаю. Вона вигравала олімпійські медалі на моїх очах. Я спілкувався з федерацією про те, чому Яну не запросили. Вони сказали, що за три дні їй дзвонили, але вона не відповідала", – каже Гутцайт.

Читайте також: Піарилися на Клочковій, а тепер... Беленюк скипів через незапрошення плавчині на парад