3 грудня 17:00
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Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
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Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
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Мілан --
Ліверпуль --
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Порту --
Атлетіко --
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Динамо --
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Підтримував Лукашенка: президента федерації футболу Білорусі заарештували у Чехії

Олександр Трикіша
30 листопада, 20:04
Голову федерації футболу Білорусі Володимира Базанова затримали у Чехії за незаконне перетинання кордону. Чиновник разом із дружиною приїхав на футбольний матч жіночої збірної Білорусі

Володимир Базанов заарештований в Чехії. Фото: АБФФ

Поліція Чехії підозрює, що Базанов прибув до країни, не маючи дозволу на в'їзд. Він має бути депортований, повідомляє Denik N.

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Зазначається, що сам поєдинок відбірного турніру на ЧС-2023 було скасовано.

Також повідомляється, що УЄФА та білоруська федерація звернулися по допомогу до Чеської футбольної асоціації, щоб вони допомогли розібратися у ситуації.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

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Базанов був включений до списку санкцій країн Балтії в листопаді минулого року. Його, а також інших, хто потрапив до списку, вважають відповідальними за фальсифікацію виборів і подальше придушення протестів у Білорусі, повідомляє reform.by.

Цікаво, що Базанов є колишнім військовим, керує федерацією футболу з 2019 року.

Раніше ми писали, що команду Лукашенка не пустили на змагання. Гонщики білоруської команди МАЗ-СПОРТавто збиралися взяти участь у ралі-рейді "Дакар".