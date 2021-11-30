Підтримував Лукашенка: президента федерації футболу Білорусі заарештували у Чехії

Володимир Базанов заарештований в Чехії. Фото: АБФФ

Поліція Чехії підозрює, що Базанов прибув до країни, не маючи дозволу на в'їзд. Він має бути депортований, повідомляє Denik N.

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Зазначається, що сам поєдинок відбірного турніру на ЧС-2023 було скасовано.

Також повідомляється, що УЄФА та білоруська федерація звернулися по допомогу до Чеської футбольної асоціації, щоб вони допомогли розібратися у ситуації.

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Базанов був включений до списку санкцій країн Балтії в листопаді минулого року. Його, а також інших, хто потрапив до списку, вважають відповідальними за фальсифікацію виборів і подальше придушення протестів у Білорусі, повідомляє reform.by.

Цікаво, що Базанов є колишнім військовим, керує федерацією футболу з 2019 року.

Раніше ми писали, що команду Лукашенка не пустили на змагання. Гонщики білоруської команди МАЗ-СПОРТавто збиралися взяти участь у ралі-рейді "Дакар".