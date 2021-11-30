3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
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Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Интер --
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Шахтер --
Шериф --
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Ювентус --
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Зенит --
Челси --
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Динамо --
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Бавария --
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Поддерживал Лукашенко: президента федерации футбола Беларуси арестовали в Чехии

Александр Трикиша
30 ноября, 20:04
Главу федерации футбола Беларуси Владимира Базанова задержали в Чехии за незаконное пересечение границы. Чиновник вместе с женой приехал на футбольный матч женской сборной Беларуси

Владимир Базанов арестован в Чехии. Фото: АБФФ

Полиция Чехии подозревает, что Базанов прибыли в страну, не имея разрешения на въезд. Он должен быть депортирован, сообщает Denik N.

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Отмечается, что сам поединок отборочного турнира на ЧМ-2023 был отменен.

Также сообщается, что УЕФА и белорусская федерация обратились за помощью к Чешской футбольной ассоциации, чтобы они помогли разобраться в ситуации.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко

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Базанов был включен в санкционный список стран Балтии в ноябре прошлого года. Его, а также других попавших в список, считают ответственными за фальсификацию выборов и последующее подавление протестов в Беларуси, сообщает reform.by.

Интересно, что Базанов является бывшим военным, федерацией футбола руководит с 2019 года.

Ранее мы писали. что команду Лукашенко не пустили на соревнования. Гонщики белорусской команды МАЗ-СПОРТавто собирались принять участие в ралли-рейде "Дакар".