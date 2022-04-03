Підтримали росіян під час війни: український біатлоніст розніс у пух і порох братів Фуркадів

Дмитро Підручний (по центру) розклав по поличках позицію братів Фуркадів

Російська військова агресія проти України триває вже понад місяць. Наша країна відважно захищається проти фашистів, які бомблять наші міста та вбивають мирне населення.

Це згуртувало світ навколо країни-агресора. На росіян стали масово накладати санкції, зокрема й у спорті. Спортсменів із РФ та Білорусі дискваліфікують майже зі всіх змагань.

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Щоправда, є такі унікуми, яким шкода росіян. Серед них – брати Фуркади, які пошкодували російських спортсменів. Про це сказав Симон і додав, що його брат Мартен також підтримує його.

За це вони натрапили на гнівну реакцію від українця Дмитра Підручного, який послав братів на х*й. Втім, Мартен вирішив відповісти нашому спортсмену, спробувавши вийти сухим із води.

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"Я розумію твій гнів і смуток, але це не дає права ображати когось через те, що сказав його брат. Якщо ти забув, моє ім'я – Мартен. Я останнім часом не давав інтерв'ю."

Втім, Підручний знайшов, що відповісти Фуркаду-молодшому.

"У перші кілька днів, після того, як російських спортсменів дискваліфікували зі змагань, ти запостив сториз: "Моє серце з моїми російськими друзями". Ти ніколи нічого публічно не говорив про українських спортсменів, які не мають змоги брати участь у змаганнях через російське вторгнення. Ти ніколи публічно не засуджував війну, яку Росія розпочала проти України. Думаю, на цьому наш діалог закінчено.

Нагадаємо, що український біатлоніст Дмитро Підручний відправився захищати країну від пропутінської армії. Для цього йому довелося перервати сезон.