Поддержали россиян во время войны: украинский биатлонист разнес в пух и прах братьев Фуркадов

Дмитрий Пидручный (по центру) разложил по полочкам позицию братьев Фуркадов

Российская военная агрессия против Украины продолжается уже более месяца. Наша страна отважно защищается против фашистов, которые бомбят наши города и убивают мирное население.

Это сплотило мир вокруг страны-агрессора. На россиян стали массово накладывать санкции, в том числе и в спорте. Спортсменов из РФ и Беларуси дисквалифицируют почти со всех соревнований.

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Правда, есть такие уникумы, которым жалко россиян. Среди них – братья Фуркады, которые пожалели российских спортсменов. Об этом сказал Симон и добавил, что его брат Мартен его также поддерживает.

За это они нарвались на гневную реакцию от украинца Дмитрия Пидручного, который послал братьев на х*й. Впрочем, Мартен решил ответить нашему спортсмену, попытавшись выйти сухим из воды.

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"Я понимаю твой гнев и печаль, но это не дает права оскорблять кого-то из-за того, что сказал его брат. Если ты забыл, мое имя – Мартен. Я в последнее время не давал интервью."

Впрочем, Пидручный нашел, что ответить Фуркаду-младшему.

"В первые несколько дней, после того как российских спортсменов дисквалифицировали с соревнований, ты запостил сториз: "Мое сердце с моими российскими друзьями". Ты никогда ничего публично не говорил про украинских спортсменов, которые не имеют возможности участвовать в соревнованиях из-за российского вторжения. Ты никогда публично не осуждал войну, которую Россия начала против Украины. Думаю, на этом наш диалог окончен".

Напомним, что украинский биатлонист Дмитрий Пидручный отправился защищать страну от пропутинской армии. Для этого ему пришлось прервать сезон.