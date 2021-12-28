Під градусом: Мілевський відзначив чемпіонство Динамо

Міля відзначив "золото" дворічної давнини / Фото: Колаж: Сьогодні

Мілевський та його колишні партнери з брестського Динамо, з якими вони стали чемпіонами Білорусі-2019, зустрілися в одному із мінських ресторанів.

Фото на згадку вони зробили під полицею, заставленою алкогольними напоями.

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"Тепла зустріч. 2019-й був наш. Радий був усіх бачити", – написав Мілевський у Instagram.

Цікаво, що окрім застілля, чемпіони Білорусі-2019 влаштували ще й символічний матч на футбольному полі, однак, судячи з колективного фото, Міля в ньому не брав участі.

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Нагадаємо, після брестського Динамо Артем виступав ще за закарпатський Минай, а у вересні Мілевський заявив про завершення кар'єри.

Мілевський поки не знає, коли повернеться до Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

12 січня Мілевському виповниться 37 років. Днями Артем заявив, що планує повернутися до київського Динамо, але поки що не відомо, в якому статусі.

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Дивіться, як Мілевський став чемпіоном Білорусі-2019