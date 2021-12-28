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Под градусом: Милевский отметил чемпионство Динамо

Андрей Трофимов
28 декабря, 10:35
Бывший нападающий сборной Украины приехал на свою историческую родину, в Минск, чтобы отпраздновать вторую годовщину выигрыша чемпионата Беларуси-2019 с брестским Динамо

Миля отметил "золото" двухлетней давности / Фото: Коллаж: Сегодня

Милевский и его бывшие партнеры по брестскому Динамо, с которыми они стали чемпионами Беларуси-2019, встретились в одном из минских ресторанов.

Фото на память они сделали под полочкой, заставленной алкогольными напитками.

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"Теплая встреча. 2019-й был наш. Рад был всех видеть", – написал Милевский в Instagram.

Интересно, что помимо застолья, чемпионы Беларуси-2019 устроили еще и символический матч на футбольном поле, однако, судя по коллективному фото, Миля в нем не участвовал.

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Напомним, после брестского Динамо Артем выступал еще за закарпатский Минай, а в сентябре Милевский заявил о завершении карьеры.

Милевский пока не знает, когда вернется в Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

12 января Милевскому исполнится 37 лет. На днях Артем заявил, что планирует вернуться в киевское Динамо, но пока не известно, в каком качестве.

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Смотрите, как Милевский стал чемпионом Беларуси-2019

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter