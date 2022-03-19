Під бомбами Росії: у Маріуполі безвісти пропав футболіст із УПЛ

Родіон Плакса зник безвісти / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Не припиняється російська агресія проти України. Путінські орки нещадно бомблять наші міста, руйнують будівлі та вбивають мирне населення.

Однією з гарячих точок є Маріуполь, де ворог не зупиняє обстрілу ні на день. Багато мирних жителів зникли безвісти, і тепер це торкнулося, зокрема, футболу.

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Відомий агент Олександр Панков на своїй сторінці у Instagram розповів, що давно не виходив на зв'язок футболіст Маріуполя Родіон Плакса. Також про зникнення гравця повідомили його колеги по цеху, зокрема гравець Десни Євген Селін.

За їхньою інформацією, востаннє Плакса виходив на зв'язок аж 5 березня. Після цього хавбек зник безвісти. Зазначимо, що 20-річний Родіон є одним з найталановитіших гравців у молодіжній команді Маріуполя.

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За дорослу команду футболіст відіграв п'ять поєдинків, у яких відзначився одним асистом.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Палкін заявив, що від осколка російського снаряда загинув дитячий тренер Шахтаря.