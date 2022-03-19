Под бомбами России: в Мариуполе без вести пропал футболист из УПЛ

Родион Плакса пропал без вести / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Не останавливается российская агрессия против Украины. Путинские орки нещадно бомбят наши города, разрушают здания и убивают мирное население.

Одной из горячих точек является Мариуполь, где враг не прекращает обстрелы ни на день. Многие мирные жители пропали без вести и теперь это коснулось в том числе футбола.

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Известный агент Александр Панков на своей страничке в Instagram рассказал, что давно не выходил на связь футболист Мариуполя Родион Плакса. Также об исчезновении игрока сообщили и его коллеги по цеху, в том числе игрок Десны Евгений Селин.

По их информации, в последний раз Плакса выходил на связь аж 5 марта. После этого хавбек пропал без вести. Отметим, что 20-летний Родион является одним из самых талантливых игроков в молодежной команде Мариуполя.

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За взрослую команду футболист отыграл пять поединков, в которых отметился одним ассистом. Отметим, что недавно Сергей Палкин заявил, что от осколка российского снаряда погиб детский тренер Шахтера.