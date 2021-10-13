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Порту --
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Чому збірна України ганьбиться у других таймах: пролунало пояснення

Андрій Трофімов
13 жовтня, 11:41
Агент В'ячеслав Заховайло розповів, чому, ведучи в рахунку в матчі з Боснією, українська збірна притулилася до своїх воріт і в підсумку пропустила

Україна втратила перемогу над Боснією - 1:1 / Фото: Getty Images

На думку агента В'ячеслава Заховайло, який співпрацював з Русланом Ротанем і Сергієм Рибалкою, причина занепаду сил футболістів збірної України в другому таймі матчу з Боснією 1:1 – в тому, що в національній команді вони грають в більш енерговитратний футбол, ніж у своїх клубах.

"Багато вболівальників і журналістів не розуміють, чому гравці збірної у других таймах підсаджуються (втомлюються) і не витримують функціонально весь матч. Спробую пояснити. Збірна укомплектована гравцями Шахтаря і Динамо, де сповідується інший стиль гри. І, відповідно, гравці адаптовані до інших обсягів роботи. Є різниця, виконувати швидкісну роботу на дистанціях 10-20 метрів, або, наприклад, 50-60 метрів? Різниця величезна... "

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"Ось цим і відрізняється позиційний стиль від вертикального. У клубі ти адаптований до іншого виду навантажень. І запрошуючи на посаду головного тренера збірної фахівця з іншим стилем гри (відмінним від базових клубів), ти дуже ризикуєш зганьбитися. У збірній немає часу на фізичну перепідготовку гравців", – написав у себе в Facebook В'ячеслав Заховайло.

Тренер збірної України Петраков / Фото: Reuters

В'ячеслав Заховайло / Фото: Facebook

Нагадаємо, в усіх п'яти матчах під керівництвом Олександра Петракова збірна України вела в рахунку після першого тайму, але в другому дозволяла суперникам відігратися – винятком стала лише переможна зустріч із Фінляндією 2:1.

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