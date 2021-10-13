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Почему сборная Украины позорится во вторых таймах: прозвучало объяснение

Андрей Трофимов
13 октября, 11:41
Агент Вячеслав Заховайло рассказал, почему, ведя в счете в матче с Боснией, украинская сборная прижалась к своим воротам и в итоге пропустила

Украина упустила победу над Боснией - 1:1 / Фото: Getty Images

По мнению агента Вячеслава Заховайло, сотрудничавшего с Русланом Ротанем и Сергеем Рыбалкой, причина упадка сил футболистов сборной Украины во втором тайме матча с Боснией 1:1 – в том, что в национальной команде они играют в куда более энергозатратный футбол, чем в своих клубах.

"Многие болельщики и журналисты не понимают, почему игроки сборной во вторых таймах подсаживаются (устают) и не выдерживают функционально весь матч. Попробую объяснить. Сборная укомплектована игроками Шахтера и Динамо, где исповедуется другой стиль игры. И, соответственно, игроки адаптированы к другим объемам работы. Есть разница, выполнять скоростную работу на дистанциях 10-20 метров, или, например, 50-60 метров? Разница огромная..."

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"Вот этим и отличается позиционный стиль от вертикального. В клубе ты адаптирован к другому виду нагрузок. И приглашая на пост главного тренера сборной специалиста с другим стилем игры (отличным от базовых клубов), ты очень рискуешь опозориться. В сборной нет времени на физическую переподготовку игроков", – написал у себя в Facebook Вячеслав Заховайло.

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

Напомним, во всех пяти матчах под руководством Александра Петракова сборная Украины вела в счете после первого тайма, но во втором позволяла соперникам отыграться – исключением стала только победная встреча с Финляндией 2:1.

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