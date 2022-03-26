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Чому росіян не зустрічали з квітами: український воротар пояснив все окупантам

Олексій Андрейцев
26 березня, 15:59
Відомий український воротар, який отримував виклик до національної збірної, Юрій Паньків розповів, чим відрізняються люди в Україні та Росії

Паньків пояснив, чому Росія зазнає поразки / Фото: Колаж: Сьогодні

Голкіпер львівського Руху Юрій Паньків розповів про своє ставлення до Росії, яка розв'язала війну в Україні.

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"Рашисти – підступні та підлі. Вони такі, до речі, і у спорті. Все їм вічно не так, скрізь їх ображають. Не соромляться приймати заборонені препарати, радіють своїм лівим перемогам. Страшні люди...

Росіяни вважали, що у Харкові, Миколаєві чи Сумах на них чекатимуть з квітами, але наші люди добре все розуміють.

У нас демократична країна, де живуть вільні люди. А там – зомбі.

Вони досі не можуть зрозуміти чому не здаються Харків, Чернігів, Маріуполь. Чому українці не тікають до них? Людина хоча б з якимось розумом має сама відповісти на це запитання. ТБ їй для цього не потрібне", – розповів Паньків в інтерв'ю Zbirna.com.

До речі, наставник національної команди України Олександр Петраков знає, з яким "напоєм" слід зустрічати російських фашистів.