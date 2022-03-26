Почему россиян не встречали с цветами: украинский вратарь все объяснил оккупантам

Голкипер львовского Руха Юрий Панькив рассказал о своем отношении к России, которая развязала войну в Украине.

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"Рашисты – коварные и подлые. Они такие, к слову, и в спорте. Все им вечно не так, везде их оскорбляют. Не стесняются принимать запрещенные препараты, радуются своими левыми победами. Страшные люди...

Россияне полагали, что в Харькове, Николаеве или Сумах их будут ждать с цветами, но наши люди хорошо все понимают.