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Почему россиян не встречали с цветами: украинский вратарь все объяснил оккупантам

Алексей Андрейцев
26 марта, 15:59
Известный украинский вратарь, который получал вызов в национальную сборную, Юрий Панькив рассказал, чем отличаются люди в Украине и России

Панькив объяснил, почему Россия терпит поражение / Фото: Коллаж: Сегодня

Голкипер львовского Руха Юрий Панькив рассказал о своем отношении к России, которая развязала войну в Украине.

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"Рашисты – коварные и подлые. Они такие, к слову, и в спорте. Все им вечно не так, везде их оскорбляют. Не стесняются принимать запрещенные препараты, радуются своими левыми победами. Страшные люди...

Россияне полагали, что в Харькове, Николаеве или Сумах их будут ждать с цветами, но наши люди хорошо все понимают.

У нас демократическая страна, где живут свободные люди. А там – зомби.

Они до сих пор не могут понять, почему не сдаются Харьков, Чернигов, Мариуполь. Почему украинцы не убегают к ним? Человек хотя бы с каким-то разумом должен сам ответить на этот вопрос. Телевизор ему для этого не нужен", – рассказал Панькив в интервью Zbirna.com.

Кстати, наставник национальной команды Украины Александр Петраков знает, с каким "напитком" нужно встречать российских фашистов.