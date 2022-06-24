Поб'ю Усика і стану легендою боксу. Джошуа розмріявся напередодні мегафайту

Ентоні Джошуа має намір вписати своє ім'я в історію боксу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Менше двох місяців залишається до реваншу Усик – Джошуа. 20 серпня у Саудівській Аравії два великі боксери визначать найсильнішого у дилогії.

Суперники вже провели дуель поглядів, у якій сильнішим виявився українець. Однак Ей-Джей сподівається надолужити втрачене в рингу. Екс-чемпіон хевівейту збирається попрацювати над помилками і взяти реванш у Олександра Усика. Мотивація британця б'є через край.

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"Відчуваю, що коли я поб'ю Усика, то знову отримаю заслужене визнання. А ще я отримаю обожнення, яке і має бути у справжньої легенди боксу. Я усуну свої недоліки, після чого наберуся впевненості в тому, що знову стану чемпіоном. Думаю, це дуже реальне завдання. Знаю, тепер у мені багато хто сумнівається, кажуть: "Не такий вже він і гарний". Але мене подібні розмови ще більше заводять та мотивують. Якщо ти довгий час на вершині, то всі починають сприймати це як само собою зрозуміле. За таке ти не отримаєш зізнання", – цитує Джошуа vringe.com.

До речі, у букмекерських конторах Олександр фаворит поєдинку. На професійному рівні Усик провів 19 поєдинків і всі виграв (13 – нокаутом).

У Джошуа 24 перемоги у 26 боях. Крім українця, Ентоні також програвав Енді Руїсу у 2019 році, проте пізніше взяв у нього реванш.

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Минулої осені у Британії бій Усика та Джошуа завершився впевненою перемогою українського боксера.