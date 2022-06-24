Побью Усика и стану легендой бокса. Джошуа размечтался накануне мегафайта

Энтони Джошуа собирается вписать свое имя в историю бокса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Менее двух месяцев остается до реванша Усик – Джошуа. 20 августа в Саудовской Аравии два великих боксера определят сильнейшего в дилогии.

Соперники уже провели дуэль взглядов, в которой сильнейшим оказался украинец. Однако Эй-Джей надеется наверстать упущенное в ринге. Экс-чемпион хэвивейта собирается поработать над ошибками и взять реванш у Александр Усика. Мотивация британца бьет через край.

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"Чувствую, что когда я побью Усика, то вновь получу заслуженное признание. А еще я получу обожание, которое и должно быть у настоящей легенды бокса. Я устраню свои недостатки, после чего наберусь уверенности в том, что снова стану чемпионом. Думаю, это очень даже реальная задача. Знаю, теперь во мне многие сомневаются, говорят: "Не так уж он и хорош". Но меня подобные разговоры только еще больше заводят и мотивируют. Если ты долгое время на вершине, то все начинают воспринимать это как само собой разумеющееся. За такое ты не получишь признание", – цитирует Джошуа vringe.com.

Кстати, в букмекерских конторах Александр фаворит поединка. На профессиональном уровне Усик провел 19 поединков и все выиграл (13 – нокаутом).

У Джошуа 24 победы в 26 боях. Помимо украинца, Энтони также проигрывал Энди Руису в 2019 году, однако позже взял у него реванш.

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Прошлой осенью в Британии бой Усика и Джошуа завершился уверенной победой украинского боксера.