28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

"Поб'ю Антоху двічі!" Усик про реванш із Джошуа

Олег Люлька
28 вересня, 13:31
Повторний поєдинок Олександра Усика та Ентоні Джошуа має відбутися в лютому-березні. Найвірогідніше, у Великій Британії, але українець не відмовляється від думок про НСК "Олімпійський"

Усик переміг Джошуа / Фото: Getty Images

Олександр Усик готується декласувати Ентоні Джошуа і в повторному бою з британцем.

Про це заявив його промоутер Олександр Красюк.

Реклама

Читайте також: "Подивіться на мій фейс! Мене відносило до Маска": лице Усика на третю добу після бою

"Реванш у нас був прописаний в контракті. Він вже активований стороною Джошуа. Пам'ятаю, коли ми з Олександром ще тільки обговорювали питання реваншу з Джошуа, він не засмутився, а навпаки, зрадів, сказавши: "Поб'ю Антоху двічі", – заявив Красюк на сьогоднішній пресконференції у Києві

"У нас є обмеження в часі, коли має відбутися реванш, і дати, озвучені Едді Гірном, лютий-березень, це справді так. У цей період має відбутися реванш", – зазначив Красюк

Усика і Джошуа чекає реванш / Фото: Reuters

Реклама

Раніше Усик заявив, що хотів би побитися з Джошуа в Києві, на НСК "Олімпійський".

У відповідь промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн сказав, що в Києві в цей час буде холодно, і, найвірогідніше, реванш теж прийме Велика Британія.

"Звідки Гірн знає, що в лютому на "Олімпійському" погано битися. Він що, бився в лютому на "Олімпійському"?" – пожартував сьогодні про це Усик.

Реклама

Читайте також:

Реклама