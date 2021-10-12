12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Переможний склад і форму не змінюють: заявка України на матч з Боснією

Сергій Шаховець
12 жовтня, 12:28
Тренерський штаб збірної України оголосив офіційну заявку на ключовий матч відбіркового турніру на чемпіонат світу-2022

Збірна України vc збірна Боснії і Герцеговини / Фото: УАФ

Сьогодні у Львові на стадіоні Арені Львів відбудеться поєдинок відбору ЧС-2022 в групі D, в якому збірна України прийматиме команду Боснії та Герцеговини. Початок зустрічі о 21.45. Наш сайт буде вести онлайн-трансляцію матчу Україна – Боснія з відео голів, фото і коментарями.

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Головний тренер збірної України Олександр Петраков сформував остаточну заявку з 23-х футболістів на вирішальний матч. Як і в попередньому поєдинку з Фінляндією, в заявку не потрапив дебютант команди Олександр Піхальонок.

Заявка збірної України:

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Воротарі: 1. Бущан, 12. Пятов, 23. Різник

Захисники: 2. Соболь, 3. Сирота, 4. Кривцов, 8. Корнієнко, 13. Забарний, 16. Шабанов, 18. Тимчик, 22. Матвієнко

Півзахисники: 5. Сидорчук, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 10. Шапаренко, 11. Зубков, 14. Харатін, 15. Циганков, 17. Булеца, 21. Караваєв

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Нападники: 9. Яремчук, 19. Довбик, 20. Сікан.

Представники команд і офіційні особи матчу вирішили, що збірна України проведе зустріч в синьому комплекті форми, а боснійці зіграють в білому.

Букмекери вважають збірну України фаворитом протистояння у Львові. На перемогу "жовто-синіх" встановлено коефіцієнт 1.76. Імовірність нічийного результату – 3.75, перемоги боснійців – 5.00.

У турнірній таблиці "жовто-сині" посідають друге місце в групі D, випереджаючи Боснію на два бали.

Дивіться як футболісти національної команди України готувалися до відповідального поєдинку у Львові:

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