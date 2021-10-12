Победный состав и форму не меняют: заявка Украины на матч с Боснией

Сборная Украины vc сборная Боснии и Герцеговины / Фото: УАФ

Сегодня во Львове на стадионе Арене Львов состоится поединок отбора ЧМ-2022 в группе D, в котором сборная Украины будет принимать команду Боснии и Герцеговины. Начало встречи в 21.45. Наш сайт будет вести онлайн-трансляцию матча Украина – Босния с видео голов, фото и комментариями.

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сформировал окончательную заявку из 23-х футболистов на важнейший матч. Как и в предыдущем поединке с Финляндией, в заявку не попал дебютант команды Александр Пихальонок.

Заявка сборной Украины:

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Вратари: 1. Бущан, 12. Пятов, 23. Ризнык

Защитники: 2. Соболь, 3. Сирота, 4. Кривцов, 8. Корниенко, 13. Забарный, 16. Шабанов, 18. Тымчик, 22. Матвиенко

Полузащитники: 5. Сидорчук, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 10. Шапаренко, 11. Зубков, 14. Харатин, 15. Цыганков, 17. Булеца, 21. Караваев

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Нападающие: 9. Яремчук, 19. Довбик, 20. Сикан.

Представители команд и официальные лица матча приняли решение, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы, а боснийцы сыграют в белом.

Букмекеры считают сборную Украины фаворитом противостояния во Львове. На победу "желто-синих" установлен коэффициент 1.76. Вероятность ничейного результата – 3.75, победы боснийцев – 5.00.

В турнирной таблице "желто-синие" занимают второе место в группе D, опережая Боснию на два балла.

Смотрите как футболисты национальной команды Украины готовились к ответственному поединку во Львове: