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Переможця марафону знудило прямо на фініші (відео)

Олександр Трикіша
9 жовтня, 17:52
У Стокгольмі пройшов марафон, але запам'ятався він не результатами спортсменів, а подією відразу після фінішу. Переможця знудило одразу після перетину фінішної межі

Марафонця знудило після фінішу

Фікаду Тефері з Ефіопії став переможцем марафону, випередивши кенійця Джеймса Кіплагата на кілька секунд.

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Переможця ще за кілька метрів до фінішу привітали дівчата в національних шведських нарядах і наділи йому на шию вінок переможця.

Красива картина, чи не так? Але потім Тефері, як тільки він перетнув фінішну лінію, знудило прямо на очах у тисяч глядачів на трибуні, пише aftonbladet.se.

Спортсмен швидко прийшов у себе і заспокоїв своїх фанатів. "Зі мною все добре, вітер був дуже сильний. Я дуже щасливий", – прокоментував гонку Фікаду.

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Раніше ми писали про страшну смерть 21 бігуна під час марафону в Китаї: у всьому звинувачують погоду. Ще 151 учасник трагічного забігу знаходиться в безпеці, хоча деяким і потрібна була госпіталізація.

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