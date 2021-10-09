Победителя марафона стошнило прямо на финише (видео)

Марафонца стошнило после финиша

Фикаду Тефери из Эфиопии стал победителем марафона, опередив кенийца Джеймса Киплагата на несколько секунд.

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Победителя гонки еще за несколько метров до финиша поздравили девушки в национальных шведских нарядах и надели ему на шею венок победителя.

Красивая картина, не правда ли? Но затем Тефери, как только он пересек финишную черту, стошнило прямо на глазах у тысяч зрителей на трибуне, пишет aftonbladet.se.

Спортсмен быстро пришел в себя и успокоил своих фанатов. "Со мной все хорошо, ветер был очень сильный. Я очень счастлив", – прокомментировал гонку Фикаду.

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