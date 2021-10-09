9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
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Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
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Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
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Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
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Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
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Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
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Победителя марафона стошнило прямо на финише (видео)

Александр Трикиша
9 октября, 17:52
В Стокгольме прошел марафон, но запомнился он не результатами спортсменов, а событием сразу после финиша. Победителя гонки стошнило сразу после пересечения финишной черты

Марафонца стошнило после финиша

Фикаду Тефери из Эфиопии стал победителем марафона, опередив кенийца Джеймса Киплагата на несколько секунд.

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Победителя гонки еще за несколько метров до финиша поздравили девушки в национальных шведских нарядах и надели ему на шею венок победителя.

Красивая картина, не правда ли? Но затем Тефери, как только он пересек финишную черту, стошнило прямо на глазах у тысяч зрителей на трибуне, пишет aftonbladet.se.

Спортсмен быстро пришел в себя и успокоил своих фанатов. "Со мной все хорошо, ветер был очень сильный. Я очень счастлив", – прокомментировал гонку Фикаду.

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