1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Переможці Ліги чемпіонів та Кубка УЄФА: Україна назвала склад на Шотландію

Павло Василенко
31 травня, 13:41
Головний тренер національної команди Олександр Петраков обрав футболістів, які будуть битися за путівку на чемпіонат світу у Катарі

Лунін і Пятов з євротрофеями / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 1 червня, збірна України може зробити крок на шляху до Катару-2022. У Глазго українці зіграють стиковий матч чемпіонату світу проти Шотландії.

Наша команда вже прибула до столиці Шотландії. У її складі новоспечений переможець Ліги чемпіонів Андрій Лунін. А також переможець Кубка УЄФА-2009 Андрій Пятов.

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Ось список усіх гравців, яких Олександр Петраков взяв до Шотландії.

  • Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).
  • Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).
  • Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо Київ), Олександр Пихальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Малиновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).
  • Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Ганза, Німеччина).

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Якщо українська команда обіграє Шотландію, то 5 червня зіграє проти Уельсу вирішальний матч кваліфікації ЧС-2022.