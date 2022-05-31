Переможці Ліги чемпіонів та Кубка УЄФА: Україна назвала склад на Шотландію

Лунін і Пятов з євротрофеями / Фото: Колаж: Сьогодні
У середу, 1 червня, збірна України може зробити крок на шляху до Катару-2022. У Глазго українці зіграють стиковий матч чемпіонату світу проти Шотландії.
Наша команда вже прибула до столиці Шотландії. У її складі новоспечений переможець Ліги чемпіонів Андрій Лунін. А також переможець Кубка УЄФА-2009 Андрій Пятов.
Ось список усіх гравців, яких Олександр Петраков взяв до Шотландії.
- Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).
- Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо Київ), Олександр Пихальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Малиновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).
- Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Ганза, Німеччина).
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Якщо українська команда обіграє Шотландію, то 5 червня зіграє проти Уельсу вирішальний матч кваліфікації ЧС-2022.