Победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА: Украина назвала состав на Шотландию

Лунин и Пятов - с евротрофеями / Фото: Коллаж: Сегодня
В среду, 1 июня, сборная Украины может сделать шаг на пути в Катар-2022. В Глазго украинцы сыграют стыковой матч чемпионата мира против Шотландии.
Наша команда уже прибыла в столицу Шотландии. В ее составе новоиспеченный победитель Лиги чемпионов Андрей Лунин. А также победитель Кубка УЕФА-2009 Андрей Пятов.
Вот список всех игроков, которых Александр Петраков взял в Шотландию.
- Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава), Андрей Лунин (Реал, Испания).
- Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).
- Нападающие: Артем Довбык (Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).
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Если украинская команда обыграет Шотландию, то 5 июня сыграет против Уэльса решающий матч квалификации ЧМ-2022.