1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА: Украина назвала состав на Шотландию

Павел Василенко
31 мая, 13:41
Главный тренер национальной команды Александр Петраков выбрал футболистов, которые будут биться за путевку на чемпионат мира в Катаре

Лунин и Пятов - с евротрофеями / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 1 июня, сборная Украины может сделать шаг на пути в Катар-2022. В Глазго украинцы сыграют стыковой матч чемпионата мира против Шотландии.

Наша команда уже прибыла в столицу Шотландии. В ее составе новоиспеченный победитель Лиги чемпионов Андрей Лунин. А также победитель Кубка УЕФА-2009 Андрей Пятов.

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Вот список всех игроков, которых Александр Петраков взял в Шотландию.

  • Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава), Андрей Лунин (Реал, Испания).
  • Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).
  • Нападающие: Артем Довбык (Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).

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Если украинская команда обыграет Шотландию, то 5 июня сыграет против Уэльса решающий матч квалификации ЧМ-2022.