Шляхом Соловйова: екс-гонщик Формули-1 поплатився за війну в Україні

Микита та Дмитро Мазепіни потрапили під санкції ЄС

Російські спортсмени відчутно страждають через військову агресію своєї країни проти України. Багато хто отримав дискваліфікацію на участь у великих турнірах або заборону на гру під прапором РФ.

Зачепили санкції та Формули-1. На початку сезону американська команда Хаас оголосила про розірвання контракту з Микитою Мазепіним. Більше того, був розірваний договір і з головним спонсором "Уралкалієм", власником якого є батько гонщика Дмитро.

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На цьому проблеми сімейства не скінчилися. Днями в Італії була заморожена вілла Микити та Дмитра Мазепіних, яка знаходиться на острові Сардинія.

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Олігарх та його син перебувають у списку санкцій Євросоюзу, тому все їхнє майно в Європі зараз під баном. Маєток Мазепіних на Сардинії оцінюється в 114 мільйонів доларів.

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Це не перші санкції для росіян в Італії. Раніше головний пропагандист країни-агресора Володимира Соловйова відібрали віллу на озері Комо.

Щоправда, його будинок оцінюється скромніше – "всього" у 8 мільйонів євро. До речі, нещодавно активісти підпалили віллу Соловйова в Італії. На місці було виявлені покришки та проукраїнські написи на стінах.