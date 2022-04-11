По стопам Соловьева: экс-гонщик Формулы-1 поплатился за войну в Украине

Никита и Дмитрий Мазепины попали под санкции ЕС

Российские спортсмены ощутимо страдают из-за военной агрессии своей страны против Украины. Многие получили дисквалификацию на участие в крупных турнирах или же запрет на игру под флагом РФ.

Коснулись санкции и Формулы-1. В начале сезона американская команда Хаас объявила о расторжении контракта с Никитой Мазепиным. Более того, был разорван договор и с главным спонсором "Уралкалием", чьим владельцем является отец гонщика Дмитрий.

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На этом проблемы семейства не закончились. На днях в Италии была заморожена вилла Никиты и Дмитрия Мазепиных, которая находится на острове Сардиния.

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Олигарх и его сын находятся в санкционном списке Евросоюза, поэтому все их имущество в Европе находится под баном. Поместье Мазепиных на Сардинии оценивается в 114 миллионов долларов.

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Это не первые санкции для россиян в Италии. Ранее у главного пропагандиста страны-агрессора Владимира Соловьева отняли виллу на озере Комо.

Правда, его дом оценивается поскромнее – "всего" в 8 миллионов евро. К слову, недавно активисты подожгли виллу Соловьева в Италии. На месте были обнаружены покрышки и проукраинские надписи на стенах.