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Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
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З релігійних причин: найдорожчий гравець Шахтаря не зіграє з Шерифом

Андрій Трофімов
12 вересня, 17:19
У стартовому поєдинку групового раунду Ліги чемпіонів в Тирасполі 15 вересня тренер "гірників" Роберто Де Дзербі не зможе розраховувати на Манора Соломона

Манор Соломон / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон буде змушений пропустити гру Ліги чемпіонів проти Шерифа через релігійне свято.

Про це повідомляє Ynet.

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15 і 16 вересня відзначатиметься Йом Кіпур, під час якого потрібно дотримуватися строгих правил, наприклад, не можна їсти, пити і працювати.

А матч проти тираспольського Шерифа, очолюваного українцем Юрієм Вернидубом, відбудеться саме 15 вересня.

"Шахтар", Манор Соломон / Фото: Reuters

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Манор Соломон і його наречена Дана / Фото: Instagram

Відзначимо, що торік Соломон з цієї ж причини пропустив матч проти Олімпіка, виграний "гірниками" з рахунком 2:0.

Додамо, що, за оцінками Transfermarkt, 22-річний Соломон ділить перший рядок у списку найдорожчих гравців Шахтаря з бразильцями Тете і Додо – кожного з них аналітики оцінюють у 20 млн євро.

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