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По религиозным причинам: самый дорогой игрок Шахтера не сыграет с Шерифом

Андрей Трофимов
12 сентября, 17:19
В стартовом поединке группового раунда Лиги чемпионов в Тирасполе 15 сентября тренер "горняков" Роберто Де Дзерби не сможет рассчитывать на Манора Соломона

Манор Соломон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полузащитник Шахтера Манор Соломон будет вынужден пропустить игру Лиги чемпионов против Шерифа из-за религиозного праздника.

Об этом сообщает Ynet.

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15 и 16 сентября будет отмечаться Йом Кипур, во время которого нужно придерживаться строгих правил, например, нельзя есть, пить и работать.

А матч против тираспольского Шерифа, возглавляемого украинцем Юрием Вернидубом, состоится как раз 15 сентября.

"Шахтер", Манор Соломон / Фото: Reuters

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Манор Соломон и его невеста Дана / Фото: Instagram

Отметим, что в прошлом году Соломон по этой же причине пропустил матч против Олимпика, выигранный "горняками" со счетом 2:0.

Добавим, что, по оценкам Transfermarkt, 22-летний Соломон делит первое место в списке самых дорогостоящих игроков Шахтера с бразильцами Тете и Додо – каждого из них аналитики оценивают в 20 млн евро.

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