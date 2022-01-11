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За наказом Лукашенка: двох білорусок викинули з олімпійської збірної

Андрій Трофімов
11 січня, 15:23
Лижниці Світлана Андріюк та Дарія Долідович не допущені до міжнародних змагань за підтримку білоруської опозиції

Білоруски Долідович і Андріюк / Фото: Reuters

Білоруська федерація лижних гонок відкликала ліцензії у Світлани Андріюк та Дарії Долідович, внаслідок чого спортсменки не змогли взяти участь у стартах, зокрема, у кваліфікації до Олімпіади-2022 у Пекіні (4 – 20 лютого).

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяви самих спортсменок.

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"Спортивні чиновники звинуватили мене у підтримці опозиції", – заявила Андріюк, зауваживши, що розглядає варіант із переїздом до Польщі.

Долідович вважає, що рішення про виключення зі збірної Білорусі пов'язане із політичними поглядами її батька – Сергія. Раніше він виступав із критикою Олександра Лукашенка.

"Особисто я не зробила нічого, що могло б виправдати моє відсторонення", – сказала Дарія Долідович.

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Нагадаємо, на літній Олімпіаді в Токіо стався скандал із білоруською атлеткою Крістіною Тимановською. Її намагалися насильно відправити з Японії до Мінська за критику тренерів збірної, після чого, побоюючись за своє життя, вона перебралася до Польщі.

Христина Тимановська / Фото: Reuters