Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Білоруска Тимановська побоюється за своє життя у Польщі

Олег Люлька Олег Люлька
9 серпня, 08:29
Копіювати лінк
Білоруській легкоатлетці Христині Тимановській, котра на Олімпіаді в Токіо повстала проти спортивної влади своєї країни, навіть після приїзду до Варшави неспокійно
Христина Тимановська у Варшаві
Христина Тимановська у Варшаві / Фото: Reuters

24-річна легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська навіть у Польщі, що видала їй і чоловікові гуманітарну візу, побоюється за свою безпеку.

"Я постійно повинна перебувати в супроводі охорони. У мене немає впевненості, що я можу безпечно вийти на вулицю", – сказала Тимановська японському телеканалу NHK

Христина Тимановська
Христина Тимановська / Фото: Reuters

При цьому завершувати спортивну кар'єру Христина не має наміру.

"Я хочу продовжувити брати участь у забігах, щоб підтримати журналістів, спортсменів, політв'язнів та інших представників білоруського народу", – каже Тимановська

Христина Тимановська
Христина Тимановська / Фото: Reuters

Хоча раніше її чоловік відхрестився від білоруської опозиції.

Нагадаємо, білоруска Тимановська мала виступити на Олімпіаді в Токіо на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунку несподівано включили до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася з приводу несподіваного тренерського рішення, оскільки не спеціалізується на цій дистанції, після чого її і спробували насильно відправити до Мінська.

Христина Тимановська
Христина Тимановська / Фото: Reuters

Тимановська відмовилася повертатися на батьківщину, побоюючись, що там її посадять до в'язниці або закриють в психіатричній лікарні. Як наслідок, поліція Токіо взяла її під свій захист, а з Олімпіади МОК видворив білоруських тренерів,котрі погрожували Тимановській, що якщо вона не вгамується, все може закінчитися для неї суїцидом.

Додамо, що 3 серпня у Києві знайшли мертвим білоруського опозиціонера Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський дім в Україні". У версію самогубства Шишова ніхто не вірить.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти