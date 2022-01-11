По приказу Лукашенко: двух белорусок выбросили из олимпийской сборной

Белоруски Долидович и Андриюк / Фото: Reuters

Белорусская федерация лыжных гонок отозвала лицензии у Светланы Андриюк и Дарьи Долидович, из-за чего они не смогли участвовать в стартах, в том числе в квалификации к Олимпиаде-2022 в Пекине (4 – 20 февраля).

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявления самих спортсменок.

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"Спортивные чиновники обвинили меня в поддержке оппозиции", – заявила Андриюк, отметив, что сейчас рассматривает вариант с переездом в Польшу.

Долидович считает, что решение об исключении из сборной Беларуси связано с политическими взглядами ее отца – Сергея. Ранее он выступал с критикой Александра Лукашенко.

"Лично я не сделала ничего, что могло бы оправдать мое отстранение", – сказала Дарья Долидович.

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Напомним, на летней Олимпиаде в Токио прогремел скандал с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской. Ее пытались насильно отправить из Японии в Минск за критику тренеров сборной, после чего, опасаясь за свою жизнь, она перебралась в Польшу.