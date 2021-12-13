З ініціативи кума: Шевченко отримав першу нагороду в якості тренера Дженоа

Шевченку дали орден "Легенда українського футболу" / Фото: УАФ, REUTERS

Першими володарями престижної нагороди стали визначні українські футболісти – легенда Динамо Андрій Біба, учасники ЧС-1966 Валерій Поркуян і Йожеф Сабо.

Читайте також: Зінченко не сподобався жарт Зеленського – він вимагав повернути свою дружину!

Реклама

Також орденом "Легенда українського футболу" було нагороджено володарів "Злотого м'яча" Олега Блохіна, Ігора Бєланова і Андрія Шевченка, повідомляє УАФ.

Для Шевченка ця нагорода стала першою в якості головного тренера італійського Дженоа. Щоправда, справи Шеви в Італії йдуть не дуже добре.

Реклама

Українець провів на чолі клубу вже п'ять матчів, але заробив лише один бал. Більше того, у цих п'яти поєдинках команда забила лише один м'яч – у недавньому дербі проти Сампдорії.

Андрій Шевченко знову програв на чолі Дженоа / Фото: REUTERS

Проте, власник Дженоа пообіцяв Шевченкові гучні трансфери взимку. Джош Вандер упевнений в українському тренері.

Реклама

Зазначимо, що зимове трансферне вікно в Італії відкриється 1 січня. До Нового року Дженоа зіграє два матчі: проти Лаціо (17 грудня) та Аталанти (21 грудня).