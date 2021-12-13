13 декабря 21:45 Онлайн
Рома --
Специя --
14 декабря 22:00 Онлайн
Дженоа --
Салернитана --
14 декабря 22:00 Онлайн
Манчестер Сити --
Лидс --
15 декабря 22:00 Онлайн
Арсенал --
Вест Хэм --
16 декабря 19:45 Онлайн
Реал --
Жилстрой-1 --
16 декабря 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
16 декабря 21:45 Онлайн
Челси --
Эвертон --
16 декабря 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Ньюкасл --
17 декабря 19:30 Онлайн
Лацио --
Дженоа --
17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария --
Вольфсбург --
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

По инициативе кума: Шевченко получил первую награду в качестве тренера Дженоа

Александр Трикиша
13 декабря, 21:55
В честь 30-летия Украинской ассоциации футбола по инициативе Андрея Павелко в Украине ввели орден президента УАФ "Легенда украинского футбола". Лауреатами награды стали шесть человек

Шевченко дали орден "Легенда украинского футбола" / Фото: УАФ, REUTERS

Первыми обладателями престижной награды стали выдающиеся украинские футболисты – легенда Динамо Андрей Биба, участники ЧМ-1966 Валерий Поркуян и Йожеф Сабо.

Читайте также: Зинченко не понравилась шутка Зеленского – он потребовал вернуть свою жену!

Реклама

Также орденом "Легенда украинского футбола" были награждены обладатели "Злотого мяча" Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, сообщает УАФ.

Для Шевченко эта награда стала первой в качестве главного тренера итальянского Дженоа. Правда, дела у Шевы в Италии идут не очень хорошо.

Реклама

Украинец провел во главе клуба уже пять матчей, но заработал всего один балл. Более того, в этих пяти поединках команда забила всего один мяч – в недавнем дерби против Сампдории.

Андрей Шевченко снова проиграл во главе Дженоа / Фото: REUTERS

Тем не менее, владелец Дженоа пообещал Шевченко громкие трансферы зимой. Джош Вандер уверен в украинском тренере.

Реклама

Отметим, что зимнее трансферное окно в Италии откроется 1 января. До Нового года Дженоа сыграет два матча: против Лацио (17 декабря) и Аталанты (21 декабря).