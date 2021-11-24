24 листопада 19:45
Інтер --
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Бешикташ --
Аякс --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
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Маріуполь --
Львів --
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Минай --
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Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Погані актори: російські боксери зганьбилися з награною бійкою для розкручування бою

Олександр Трикіша
24 листопада, 18:45
Сьогодні в Москві відбудеться дебют у боксі чемпіон світу з тайського боксу Гаджі Наврузова, який побореться з досвідченим Євгеном Орловим

Наврузов і Орлов влаштували цирк під час дуелі поглядів

Напередодні бою відбулася традиційна дуель поглядів боксерів, яку учасники бою перетворили на циркову виставу.

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Спортсмени вирішили підігріти градус перед боєм і влаштували погано зіграну бійку.

Як тільки вони зійшлися, Орлов штовхнув Наврузова в груди, а той спробував ударити його кулаком, але схибив, а потім бійці злилися в обіймах, як якісь школярі.

Присутні з усією серйозністю намагалися їх розборонити, але награність видавали посмішки на їхніх обличчях.

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Реакція фанатів на невдалу гру:

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Наврузов відомий виступам у кулачних боях у лізі Top Dog FC, також він є чемпіоном світу з тайського боксу, а ще на професійному рівні грав у футбол.

43-річний Орлов провів на професійному рингу 34 поєдинки – 17 разів переміг, 16 боїв програв та один бій звів унічию. Він боксував проти таких суперників як Кубрат Пулєв, В'ячеслав Глазков, Жоан Дюопа, Алекс Леапаї, Роберт Хеленіус, Франческо П'янета.

А ще Орлов виступав як спаринг партнера Володимир Кличко, коли українець готувався до поєдинку проти польського гіганта Маріуша Ваха.

Раніше ми писали, що скандальний чемпіон звинуватив українця в божевіллі. Ексчемпіон у надважкій вазі за версією WBO Шеннон Бріггс захоплений фізичними даними Олександра Усика і заявив, що решті боксерів з ним не варто тягатися.