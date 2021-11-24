24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Плохие актеры: российские боксеры опозорились с наигранной дракой для раскрутки боя

Александр Трикиша
24 ноября, 18:45
Сегодня в Москве состоится дебют в боксе чемпион мира по тайскому боксу Гаджи Наврузова, который сразится с опытным Евгением Орловым

Наврузов и Орлов устроили цирк на дуэли взглядов

Накануне боя состоялась традиционная дуэль взглядов боксеров, которую участники боя превратили в цирковое представление.

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Спортсмены решили подогреть градус перед боем и устроили плохо сыгранную потасовку.

Как только они сошлись, Орлов толкнул Наврузова в грудь, а тот попытался ударить его кулаком, но промахнулся, а затем бойцы слились в объятиях, как какие-то школьники.

Присутствующие со всей серьезностью пытались их разборонить, но наигранность выдавали улыбки на их лицах.

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Реакция фанатов на неудачную игру:

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Наврузов известен выступлениям в кулачных боях в лиге Top Dog FC, также он является чемпионом мира по тайскому боксу, а еще на профессиональном уровне играл в футбол.

43-летний Орлов провел на профессиональном ринге 34 поединка – 17 раз победил, 16 боев проиграл и один бой свел вничью. Он боксировал против таких соперников как Кубрат Пулев, Вячеслав Глазков, Жоан Дюопа, Алекс Леапаи, Роберт Хелениус, Франческо Пьянета.

А еще Орлов выступал в качестве спарринг партнера Владимир Кличко, когда украинец готовился к поединку против польского гиганта Мариуша Ваха.

Ранее мы писали, что скандальный чемпион обвинил украинца в безумии. Экс-чемпион в супертяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс восхищен физическими данными Александра Усика и заявил, что остальным боксерам с ним не стоит тягаться.