Усика разыграли с сигаретами на дне рождения миллиардера (видео)

До весеннего реванша с Энтони Джошуа еще далеко. А потому новый обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик может позволить себе расслабиться на светских мероприятиях.
Знаменитый боксер пришел поздравить с днем рождения своего друга – украинского бизнесмена армянского происхождения Артура Мхитаряна, чье совместное состояние с отцом Нвером оценивается в $118 млн (свыше трех миллиардов гривен).
При этом урок ловкости рук на вечеринке Усику преподал приглашенный иллюзионист. Закурив одновременно пять сигарет, фокусник их погасил, а затем принялся впихивать себе в кулак, расположенный на ладони боксера.
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Когда же иллюзионист кулак разжал, сигарет там не оказалось – они каким-то образом перекочевали под стол, на штаны Усику.
Увидев это, боксер заразительно рассмеялся.
Отметим, что Усик и сам на фокусы способен. Только посмотрите, что боксер вытворяет с монетами.
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