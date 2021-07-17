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Перший в історії спринт Формули-1 виграв Ферстаппен

17 липня, 20:02

Олег Люлька

Макс Ферстаппен з команди Ред Булл увійшов до історії як перший переможець спринтів Формули-1 – він отримав три очки і поул-позишн на недільній гонці в Сільверстоуні

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

У британському Сільверстоуні відбувся перший в історії Формули-1 100-кілометровий спринт. Його переможцем став лідер сезону – пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Другим до фінішу прийшов Льюїс Гамільтон з Мерседеса, третім – його напарник Валттері Боттас.

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Власники Формули-1 вперше випробували формат вікенду з суботнім спринтом, що розділяв п'ятничну кваліфікацію і недільну гонку. Критиків у цієї ідеї було достатньо, але вона давала змогу провести не дві, а три трансляції в прайм-тайм по ходу вікенду, потенційно збільшивши аудиторію.

Напередодні відбулася кваліфікація, яку виграв Льюїс Гамільтон. Однак у спринті його обійшов Макс Ферстаппен, і саме він у неділю стартує з поул-позишн Гран-прі Великобританії. При цьому за перемогу в спринті Ферстаппен заробив 3 очки, Гамільтону дісталися 2 пункти, Боттасу – 1 бал.

Гран-прі Великобританії. Спринт

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Відзначимо, що за шість гонок до фінішу Макс Ферстаппен випереджає чинного чемпіона світу Льюїса Гамільтона на 33 очки.

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перегони Формула-1 Льюіс Хемілтон Макс Ферстаппен

Джерело: Сегодня|Спорт

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