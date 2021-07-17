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Первый в истории спринт Формулы-1 выиграл Ферстаппен

17 июля, 20:02

Олег Люлька

Макс Ферстаппен из команды Ред Булл вошел в историю как первый победитель спринтов Формулы-1 – он получил три очка и поул-позишн на воскресной гонке в Сильверстоуне

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

В британском Сильверстоуне состоялся первый в истории Формулы-1 100-километровый спринт. Его победителем стал лидер сезона – пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел Льюис Хэмилтон из Мерседеса, третьим – его напарник Валттери Боттас.

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Владельцы Формулы-1 впервые опробовали формат уик-энда с субботним спринтом, разделявшим пятничную квалификацию и воскресную гонку. Критиков у этой идеи было достаточно, но она позволяла провести не две, а три трансляции в прайм-тайм по ходу уик-энда, потенциально увеличив аудиторию.

Накануне состоялась квалификация, которую выиграл Льюис Хэмилтон. Однако в спринте его обошел Макс Ферстаппен, и именно он в воскресенье стартует с поул-позишн Гран-при Великобритании. При этом за победу в спринте Ферстаппен заработал 3 очка, Хэмилтону досталось 2 пункта, Боттасу – 1 балл.

Гран-при Великобритании. Спринт

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Отметим, что за шесть гонок до финиша Макс Ферстаппен опережает действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на 33 очка.

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Источник: Сегодня|Спорт

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