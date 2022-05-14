14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
15 травня 19:30
Атлетіко --
Севілья --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
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Перший супертрофей України! Як Динамо виграло Кубок кубків (відео)

Любомир Луканюк
14 травня, 16:37
Підопічні Валерія Лобановського у фінальному матчі розгромили угорський Ференцварош, дублем відзначився Онищенко, ще один гол забив Блохін

Кияни з єврокубковим трофеєм

Сьогодні – історична дата для українського футболу. 47 років тому київське Динамо виграло свій перший в історії єврокубок.

14 травня 1975 року у швейцарському Базелі Динамо у фіналі обіграло угорський Ференцварош. До речі, нещодавно динамівці відзначали річницю другої перемоги у Кубку кубків.

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А 1975-го у фіналі у киян м'ячі забивали Володимир Онищенко (двічі) та Олег Блохін.

Шлях Динамо за трофеєм:

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  • 1/16 фіналу. Динамо – ЦСКА (Болгарія) – 1:0, 1:0.
  • 1/8 фіналу. Динамо – Айнтрахт (Німеччина) – 3:2, 2:1.
  • 1/4 фіналу. Динамо – Бурсаспор (Туреччина) – 1:0, 2:0.
  • 1/2 фіналу. Динамо – ПСВ Ейндховен (Нідерланди) – 3:0, 1:2.
  • Фінал. Динамо – Ференцварош (Угорщина) – 3:0.

У складі київського Динамо зразка 1975 року грали: Михайло Фоменко, Анатолій Коньков, Стефан Решко, Віктор Колотов, Віктор Маслов, Володимир Веремєєв, Євген Рудаков, Леонід Буряк, Олег Блохін, Сергій Кузнєцов, Володимир Трошкін, Віктор Матвієнко, Володимир Мунтян, Володимир Онищенко .

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