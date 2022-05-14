Первый супертрофей Украины! Как Динамо выиграло Кубок кубков (видео)

Киевляне с еврокубковым трофеем / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Сегодня – историческая дата для украинского футбола. 47 лет назад киевское Динамо выиграло свой первый в истории еврокубок.
14 мая 1975 года в швейцарском Базеле Динамо в финале обыграло венгерский Ференцварош. К слову, недавно динамовцы отмечали годовщину второй победы в Кубке кубков.
А в 1975-м в финале у киевлян мячи забивали Владимир Онищенко (дважды) и Олег Блохин.
Путь Динамо за трофеем:
- 1/16 финала. Динамо – ЦСКА (Болгария) – 1:0, 1:0.
- 1/8 финала. Динамо – Айнтрахт (Германия) – 3:2, 2:1.
- 1/4 финала. Динамо – Бурсаспор (Турция) – 1:0, 2:0.
- 1/2 финала. Динамо – ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – 3:0, 1:2.
- Финал. Динамо – Ференцварош (Венгрия) – 3:0.
В составе киевского Динамо образца 1975 года играли: Михаил Фоменко, Анатолий Коньков, Стефан Решко, Виктор Колотов, Виктор Маслов, Владимир Веремеев, Евгений Рудаков, Леонид Буряк, Олег Блохин, Сергей Кузнецов, Владимир Трошкин, Виктор Матвиенко, Владимир Мунтян, Владимир Онищенко.
Читайте также: Конспекты Лобановского: продолжи фразу легендарного тренера